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  4. Bursa'da faciadan dönüldü! Tekerleği çukura girince takla atmaya başladı...

Bursa'da faciadan dönüldü! Tekerleği çukura girince takla atmaya başladı...

15.02.2025 20:56
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Bursa-Balıkesir yolu üzerinde yanlış yola giren araç bir tekerleğinin çukura takılması sonucu takla attı. Korkunç anlar saniye saniye kameralara yansırken arabadaki 3 kişi kendi imkanlarıyla aracı terk etti.

Bursa'da faciadan dönüldü! Tekerleği çukura girince takla atmaya başladı...

Kaza, saat 17.45 sularında Bursa-Balıkesir yolu üzeri Tatkavaklı mevkiinde meydana geldi. Söğütcam Tesislerine girmek isteyen sürücü tesisi kaçırınca navigasyonun yönlendirdiği yola girmek istedi.

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FACİADAN DÖNÜLDÜ

Bu esnada yol kenarındaki düşük yola aracın tekerleğinin girmesi nedeniyle araç takla atarak ters durdu.

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Araç içindeki 3 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Sürücü ve bir yolcu kazadan yara almadan kurturulurken, diğer yolcu hafif şekilde yaralandı.

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Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bursa kaza
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