HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bursa'da feci kaza: 2 genç kız hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden genç kızların kimliğinin 24 yaşındaki Sena Arslan ve 23 yaşındaki Şilan Kızılveren olduğu belirlendi.

Bursa'da feci kaza: 2 genç kız hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı!

Kaza, saat 01.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Ortaköy Mahallesi'nden İnegöl merkeze seyir halinde olan Selahattin Y.(27) yönetimindeki 16 FC 849 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kaza sonucu araç hurdaya döndü. Kazanın ardından olay yerine 112, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu araçtaki yolcular Sena Arslan (24) ve Şilan Kızılveren (23) hayatını kaybetti, sürücü ile yolcu Onur C. (24) yaralandı.

Bursa da feci kaza: 2 genç kız hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı! 1
[Şilan Kızılveren (23)]

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bursa da feci kaza: 2 genç kız hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı! 2

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa da feci kaza: 2 genç kız hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı! 3

Bursa da feci kaza: 2 genç kız hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı! 4

Bursa da feci kaza: 2 genç kız hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı! 5

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gece kapıya gelen kızının erkek arkadaşını vurdu! Sonra da pencereden rastgele ateş açtıGece kapıya gelen kızının erkek arkadaşını vurdu! Sonra da pencereden rastgele ateş açtı
Avrupa'da savaş hazırlığı! Ordu duyurdu: Ev ve araçlara el konulacakAvrupa'da savaş hazırlığı! Ordu duyurdu: Ev ve araçlara el konulacak

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bursa kaza ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.