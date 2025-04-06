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Bursa'da feci kaza! 3 yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari aracın devrildiği kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Bursa'da feci kaza! 3 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Zeyniler Mahallesinde meydana geldi. Serkan Ö. idaresindeki 34 GUN 989 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada, sürücü ile araçta bulunan Mehmet T. ve Hasan A. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye görevlileri tarafından çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
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