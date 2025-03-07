Bursa’da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil TIR’a çarptı, sürücü araçta sıkıştı

Kaza saat 17.00 sıralarında Demirtaş Viyadüğünde meydana geldi. İddiaya göre 16 ATR 470 plakalı otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki TIR'a arkadan çarptı.

OTOMOBİLE SIKIŞIP AĞIR YARALANDI

Kazada otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahalelerinin ardından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)