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  4. Bursa'da film gibi olay! Sağlık kontrolü için geldiği hastaneden hükümlüyü kaçırmaya kalktılar

Bursa'da film gibi olay! Sağlık kontrolü için geldiği hastaneden hükümlüyü kaçırmaya kalktılar

07.02.2025 18:30
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Bursa'da film gibi bir olay yaşandı. Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen firari hükümlü, 3 kişi tarafından kaçırılmak istendi. Hastane asansöründe başlayıp, koridorda devam eden arbede anları güvenlik kamerasına yansırken, 3 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Bursa'da film gibi olay! Sağlık kontrolü için geldiği hastaneden hükümlüyü kaçırmaya kalktılar

Bursa'da filmleri aratmayan sahneler hastanede yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Ocak'ta, 'Ruhsatsız silah ve mermileri satın almak ve bulundurmak' suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezasıyla aranan Oktay Akgöl'ü yakaladı.

Akgöl, sağlık kontrolü için Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'ne getirildi. Şahıs burada birbiriyle akraba oldukları öğrenilen 3 arkadaşı tarafından kaçırılmak istendi.

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ASANSÖRDE BAŞLADI KORİDORDA DEVAM ETTİ!

Hastane asansöründe başlayıp, koridorda devam eden arbede anları güvenlik kamerasına yansırken, hastaneye gelen takviye ekipler, firari hükümlüyü kaçırmak isteyen Mehmet Ali A., Mücahit A.ve Refik A.'yı gözaltına aldı.

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Hakkında yakalama kararı bulunan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Ali A.ve Mücahit A., 'kamu görevlisinin görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit' suçlarından tutuklandı, Refik A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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(İHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bursa hastane
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