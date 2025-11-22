Bursa'da gece vakti kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Olay, saat 03.00 sıralarında Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Bölgeye otomobil ile gelen Muhammet G. Araçtan inip Mustafa Tokgöz(33) ile tartışmaya başladı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

DEFALARCA ATEŞ ETTİ

Silahlı kavgada Muhammed G. Elindeki tabancayla Mustafa Tokgöz'e defalarca ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine 5 mermi isabet eden Tokgöz, kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli geldiği otomobile binip kaçarak kayıplara karıştı.

KANLI İNFAZ

Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAÇMAYI BAŞARDI

Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra hızla olay yerinden uzaklaşan şüphelinin aracı, Kestel ilçesi Kazancı Mahallesi kavşağında terk edilmiş halde bulundu. Polis, çok sayıda suç kaydı olan cinayet şüphelisinin bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır