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Bursa'da heyelan paniği! Denizdekiler son anda kurtuldu

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Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı bölgede toprak kayması meydana geldi. Heyelan sırasında denizde yüzen vatandaşlar bulunuyordu. Görüntüler büyük korkuya neden oldu. İşte o anlar...

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Trilye Çamlık Tepesi Mevkiinde meydana gelen toprak kayması, bölgede büyük korkuya yol açtı.

Bursa da heyelan paniği! Denizdekiler son anda kurtuldu 1

"DENİZDE İNSANLAR VARDI"

Edinilen bilgiye göre, denize doğru kayan toprak kütlesi sahil hattında kısa süreli panik oluşturdu. O sırada denizde yüzen bazı vatandaşlar, dalgaların ve kaymanın etkisiyle zor anlar yaşadı. Tepede bulunan vatandaşlar denizde yüzen kişileri ıslık çalarak uyarmaya çalıştı. Şans eseri olayda can kaybı yaşanmadı.

Bölge halkı, "Toprak kayması gözümüzün önünde oldu, denizde insanlar vardı, çok korktuk" diyerek olayı anlattı.

Jandarma ve AFAD ekipleri bölgede inceleme başlatırken, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da zabıta ekipleri ile birlikte bölgeyi gezdi. Uzmanlar Çamlık Tepesi'nin jeolojik yapısına dikkat çekerek yeni kaymaların yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Bursa da heyelan paniği! Denizdekiler son anda kurtuldu 2

"ZAMAN ZAMAN KARŞILAŞTIĞIMIZ OLAYLAR"

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da, "Çok dik yamaçlar burası. Zaman zaman karşılaştığımız olaylar. Karadan kontrol edildi. Denizden de kontrol ediliyor. Yapılar için risk var mı? Bakılıyor. Herhangi bir risk şu anda görünmüyor. Burası plaj olarak kullanılan alanlar da değil. Herhangi bir yaralanma ve can kaybı da yok" ifadelerini kullandı.

Bursa da heyelan paniği! Denizdekiler son anda kurtuldu 3

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Heyelan (toprak kayması) Bursa
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