Bursa'da heyelan paniği! Denizdekiler son anda kurtuldu

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Trilye Çamlık Tepesi Mevkiinde meydana gelen toprak kayması, bölgede büyük korkuya yol açtı.

"DENİZDE İNSANLAR VARDI"

Edinilen bilgiye göre, denize doğru kayan toprak kütlesi sahil hattında kısa süreli panik oluşturdu. O sırada denizde yüzen bazı vatandaşlar, dalgaların ve kaymanın etkisiyle zor anlar yaşadı. Tepede bulunan vatandaşlar denizde yüzen kişileri ıslık çalarak uyarmaya çalıştı. Şans eseri olayda can kaybı yaşanmadı.

Bölge halkı, "Toprak kayması gözümüzün önünde oldu, denizde insanlar vardı, çok korktuk" diyerek olayı anlattı.

Jandarma ve AFAD ekipleri bölgede inceleme başlatırken, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da zabıta ekipleri ile birlikte bölgeyi gezdi. Uzmanlar Çamlık Tepesi'nin jeolojik yapısına dikkat çekerek yeni kaymaların yaşanabileceği uyarısında bulundu.

"ZAMAN ZAMAN KARŞILAŞTIĞIMIZ OLAYLAR"

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da, "Çok dik yamaçlar burası. Zaman zaman karşılaştığımız olaylar. Karadan kontrol edildi. Denizden de kontrol ediliyor. Yapılar için risk var mı? Bakılıyor. Herhangi bir risk şu anda görünmüyor. Burası plaj olarak kullanılan alanlar da değil. Herhangi bir yaralanma ve can kaybı da yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA