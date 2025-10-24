HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Bursa'da inanılmaz olay: Dişçiye gitti, hayatı kabusa döndü! Neredeyse ölüyordu

Bursa'da diş tedavisi için gittiği özel klinikte yaptırdığı implant işlemi, fabrika işçisi Ramazan Yılmaz'ın (40) hayatını kabusa çevirdi. İddiaya göre, doktorun hatalı müdahalesi sonucu implant vidası çene kemiğini delip kafatasına saplandı. Ölümle burun buruna gelen talihsiz adam, saatler süren ameliyatla hayata tutundu. Ancak aradan geçen 2 yıla rağmen ne adalet yerini buldu, ne de sorumlular cezalandırıldı. Hatalı bulunan diş hekimine ise sadece 10 muayene ücreti ceza verildi.

Bursa'da inanılmaz olay: Dişçiye gitti, hayatı kabusa döndü! Neredeyse ölüyordu

Nilüfer ilçesinde özel bir diş kliniğinde muayene olan Yılmaz'a, dişlerinin sallandığı gerekçesiyle implant tedavisi önerildi. Ancak iddiaya göre, doktor A.D.'nin hatalı müdahalesi sonucu implant vidası çene kemiğini delip kafatasına saplandı.

Bursa da inanılmaz olay: Dişçiye gitti, hayatı kabusa döndü! Neredeyse ölüyordu 1

Baygınlık geçiren Yılmaz, kliniğin kendi aracıyla hastaneye kaldırıldı. Tomografi çekiminde vidanın beynine kadar ilerlediği ortaya çıktı. Acil ameliyata alınan talihsiz adam, saatler süren operasyonla ölümden döndü.

"İKİ YILDIR MAHKEME TARİHİ BİLE VERİLMEDİ"

Olayın ardından büyük bir travma yaşayan Ramazan Yılmaz, hem sağlığını hem işini kaybetti. Doktordan ödediği ücretin iadesini isteyen Yılmaz, ret cevabı alınca hukuk mücadelesi başlattı. Ancak iki yıldır dosyasında tek bir duruşma günü bile verilmedi.

Bursa da inanılmaz olay: Dişçiye gitti, hayatı kabusa döndü! Neredeyse ölüyordu 2

Adli tıp raporunun dosyaya eklenmediğini söyleyen Yılmaz, "Beynime implant saplandı ama kimse sorumluluk almıyor. Başhekime kadar gittim, hâlâ bir muhatap bulamadım" diyerek yaşadığı çaresizliği anlattı.

DİŞ HEKİMİNE SADECE 10 MUAYENE ÜCRETİ CEZASI

Bursa Diş Hekimleri Odası, olayla ilgili doktor A.D.'ye yalnızca 10 muayene ücreti tutarında para cezası verdi. Bu kararı "insan hayatını hiçe saymak" olarak nitelendiren Yılmaz, "İnsan hayatı 5 bin lira mı?" sözleriyle tepki gösterdi.

Bursa da inanılmaz olay: Dişçiye gitti, hayatı kabusa döndü! Neredeyse ölüyordu 3

Birliğe de dava açtığını belirten Yılmaz, "Adaletin tecelli etmesini bekliyorum. Raporlar bir şekilde engelleniyor. İnsan hayatına mal olacak bir hataya imza atıldı, ama kimse hesap vermiyor." dedi.

"KAMU VİCDANI BU KARARI BEKLİYOR"

Bursa da inanılmaz olay: Dişçiye gitti, hayatı kabusa döndü! Neredeyse ölüyordu 4

Sağlık Bakanlığı ve adli makamların sessizliğinden dert yanan Yılmaz, "İki yıldır bekliyorum. Adaletin yerini bulmasını, sorumluların cezalandırılmasını istiyorum. Bu sadece benim değil, tüm toplumun meselesi. Böyle hatalar cezasız kalmamalı" diyerek çağrıda bulundu.

Bursa da inanılmaz olay: Dişçiye gitti, hayatı kabusa döndü! Neredeyse ölüyordu 5Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aksaray'da trafik kazasında yaşamını yitirmişlerdi! 3 kardeşin cenazesi toprağa verildiAksaray'da trafik kazasında yaşamını yitirmişlerdi! 3 kardeşin cenazesi toprağa verildi
Yalova'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandıYalova'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Bursa dişçi implant
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsmail Yüksek, maçta rahat durmayan Deniz Undav'a haddini bildirdi! "Skor tabelasına bakman yeterli..."

İsmail Yüksek, maçta rahat durmayan Deniz Undav'a haddini bildirdi! "Skor tabelasına bakman yeterli..."

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

'Yüksek emekli maaşı alacak' Milyonları ilgilendiriyor! Yeni sistemin detaylarını anlattı

'Yüksek emekli maaşı alacak' Milyonları ilgilendiriyor! Yeni sistemin detaylarını anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.