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Bursa'da kahreden olay! Eşini öldürüp, intihar etti... Öldürülen kadının son paylaşımı ortaya çıktı: "Biz bu dünyayı..."

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eşini öldürüp aynı tabancayla intihar eden özel halk otobüsü şoförü ve eşi, toprağa verildi. Kadının ölümünden saatler önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz bu dünyayı ne çok kıymetli kıldık oysa, burası bir tarla ekip biçip hasadımızı toplayıp gideceğiz" ifadeleri dikkat çekti.

Bursa'da kahreden olay! Eşini öldürüp, intihar etti... Öldürülen kadının son paylaşımı ortaya çıktı: "Biz bu dünyayı..."
Begüm Özkaynak

Olay, saat 22.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi Hekim sokakta bulunan 4 katlı apartmanın 3. katında meydana geldi. Murat Canbolat (58) henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Hatice Canbolat (53) ile tartışmaya başladı. Murat Canbolat, tabancayla eşini başından vurup öldürdü. Ailesi, öfkeli adamın elinden zorlukla tabancayı almaya çalıştılar ama vazgeçiremediler. Canbolat, kapıyı kilitleyip, tabancayı başına doğrultup ateş ederek canına kıydı.

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Olay yerine 112, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kapıyı kırarak içeri girdiler. Sağlık ekipleri kadın ve kocasının öldüğünü tespit etti. Kadın ve eşinin cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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PAYLAŞIMI YÜREK DAĞLADI

Kadının öldürülmeden saatler önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürekleri dağladı. Hatice Canbolat'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz bu dünyayı ne çok kıymetli kıldık oysa, burası bir tarla ekip biçip hasadımızı toplayıp gideceğiz" ifadeleri dikkat çekti.

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Öldürülen kadın ve eşinin cenazeleri Mahmudiye Mahallesi'ndeki Urgancılar Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından Kent Mezarlığına defnedildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Bursa paylaşım
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