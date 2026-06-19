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Bursa'da kan donduran olay: Kadın iş ortağını vurdu, canına kıydı

Bursa’da alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kanlı sonla bitti. Oto galerici Zafer Yılmaz, iddiaya göre aralarında yaklaşık 20 milyon liralık çek-senet anlaşmazlığı bulunan iş ortağı Banu Özdağ’ı tabancayla başından vurdu. Yılmaz, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Bursa'da kan donduran olay: Kadın iş ortağını vurdu, canına kıydı

Olay, Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre oto galericilik yapan Zafer Yılmaz ile inşaat sektöründe faaliyet gösteren ortağı Banu Özdağ arasında bir süredir devam eden alacak verecek meselesi nedeniyle anlaşmazlık yaşanıyordu. Yaklaşık 20 milyon liralık çek ve senetlerden kaynaklandığı öne sürülen anlaşmazlık, bugün kanlı şekilde son buldu.

Bursa da kan donduran olay: Kadın iş ortağını vurdu, canına kıydı 1

BURSA'DA DEHŞET: ORTAĞINI VURDU İNTİHAR ETTİ

İddiaya göre taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Zafer Yılmaz, yanında bulunan tabancayla Banu Özdağ’ın başına ateş etti. Özdağ olay yerinde hayatını kaybederken, Yılmaz ise daha sonra aynı silahı başına dayayarak tetiği çekti.

Bursa da kan donduran olay: Kadın iş ortağını vurdu, canına kıydı 2

CANSIZ BEDENLERİ MORGA KALDIRILDI

Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Bursa da kan donduran olay: Kadın iş ortağını vurdu, canına kıydı 3

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma yaparken, savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Yakınlarını yasa boğan olayla ilgili polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

19 Haziran 2026
19 Haziran 2026

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Bursa
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