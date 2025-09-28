Bursa'da kavgada kan aktı! Hastane karıştı, takviye ekipler sevk edildi

Olay, saat 14.00 sıralarında kırsal Kozluca Mahallesi yolunda meydana geldi. Husumetli olan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü, taraflar birbirine tabancayla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Ahmet Kılıçaslan (25), Fırat D. (20) ile Samet S. (21) yaralandı. Özel araçla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Ahmet Kılıçaslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kavgayı duyarak hastaneye gelen tarafların yakınları arasında da kavga çıktı. Hastaneye takviye polis ekipleri sevk edildi. Kavga, polisin müdahalesiyle sonlandırıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Kız meselesi yüzünden tüfek ve tabancaların kullanıldığı kavgaya karışan gruplara yönelik jandarma ekipleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Hayatını kaybeden Ahmet Kılıçaslan’ın da bulunduğu gruptan Fehmi P. (26), Burak S. (25) ve Rus uyruklu Anzhela A. (21), karşı gruptan ise tedavileri tamamlanan Fırat D. ile Samet S., Cahit E. (21), Emre S. (20), Serhat S. (19), Baran Ş. (22) ve Mesut T. (18) yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, olayda kullanıldığı belirlenen 6 ruhsatsız tüfek ve 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 kişinin jandarmadaki sorgulamalarının sürdüğü öğrenildi.

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır