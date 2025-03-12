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Bursa’da kaza yapıp kavga ettiler... İki sürücü arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
12.03.2025 09:54
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Bursa’nın Osmangazi ilçesinde trafik kazası sonrası sürücüler arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Bursa’da kaza yapıp kavga ettiler... İki sürücü arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı!

Kaza saat 01.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Ebu İshak Mahallesi Ali Ferruh Yücel Caddesi'nde meydana geldi. E.E. idaresindeki 16 S 1773 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı. Kazanın ardından minibüs sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar arasında yaşanan arbede sırasında minibüs sürücüsü E.E.’yi darbeden otomobil sürücüsü, bölgeden uzaklaştı.

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YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yaralı E.E., çevredeki hastaneye kaldırıldı. Polis olaydan sonra kaçan otomobil sürücüsünün kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kaza otobüs
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