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Bursa'da köpek dehşeti kamerada: Çocuk kaçarken bacağını kırdı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde durakta minibüs bekleyen 2 kadın ve 11 yaşındaki çocuk, üzerlerine koşan köpekten kaçmak için can havliyle uzaklaşmaya çalıştı. Kaçarken yüksekten atlayan çocuk düşerek bacağını kırarken, yaşananlar kameraya yansıdı.

Bursa'da köpek dehşeti kamerada: Çocuk kaçarken bacağını kırdı

Olay, saat 15.00 sıralarında Arapzade Mahallesi TOKİ yolu üzerindeki hastane minibüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastaneden çıkan 2 kadın ve 11 yaşındaki Muhammed Emin Sayar, durakta minibüs beklemeye başladı.

Bursa da köpek dehşeti kamerada: Çocuk kaçarken bacağını kırdı 1

BURSA'DA KÖPEK DEHŞETİ

Bu sırada bir vatandaşa ait olduğu belirlenen köpek, durakta bekleyen 3 kişiye saldırdı. Köpeğin üzerlerine doğru gelmesiyle büyük panik yaşayan 2 kadın ve çocuk kaçmaya başladı.

Bursa da köpek dehşeti kamerada: Çocuk kaçarken bacağını kırdı 2

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN BACAĞINI KIRDI

Saldırıdan kurtulmak için yüksekten atlayan çocuk düşerek bacağını kırdı. Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Köpeğin saldırdığı anlar kameraya yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yaralama Bursa köpek
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