Bursa'da korkunç kaza! Otomobil önce bariyere ardından kaldırıma çarptı... 1 kişi feci şekilde yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Ankara Yolu Caddesi Yiğitler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giderken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 34 FLF 951 plakalı otomobil, önce bariyerlere ardından yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, bir benzin istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(DHA)