HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa'da korkunç olay: Lise öğrencisini darp edip, pompalı tüfekle vurdular!

Bursa'da korkunç olay: Lise öğrencisini darp edip, pompalı tüfekle vurdular!

12.03.2025 15:15
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Teknolojinin en şık hali: Pembe iPhone 16 256 GB burada!

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

İçerik devam ediyor
Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
12.03.2025 15:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da 18 yaşındaki bir lise öğrencisi husumetlisi tarafından önce darp edildi sonra pompalı tüfekle vuruldu. Silah seslerini duyan çevredekiler vurulan genç için acil yardım ekiplerine haber verdi. Bacağından yaralanan lise öğrencisi hastaneye sevk edildi.

Bursa’da 18 yaşındaki bir genç husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Bacağından yaralanan lise öğrencisi hastaneye sevk edildi.

AW410798_01

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yeniceabat Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Yakup A.‘yı takip eden husumetli arkadaşları yol üzerinde lise öğrencisi genci yakalayıp darp etti.

AW410798_02

Bununla da yetinmeyen saldırganlar, genç öğrenciyi pompalı tüfekle bacağından vurdu. Silah sesleri üzerine çevredekiler 112 ekiplerine bilgi verdi.

AW410798_03

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesine Sevk edildi.

AW410798_04

Polis, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

AVM'de yüksekten düşten lise öğrencisi yaralandıAVM'de yüksekten düşten lise öğrencisi yaralandı
Samsun'da çok sayıda silah ele geçirildi!Samsun'da çok sayıda silah ele geçirildi!
Anahtar Kelimeler:
Bursa dehşet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Taşıt kredisi faizlerinde son durum! En düşük oran...

Taşıt kredisi faizlerinde son durum! En düşük oran...

Suyun içinden 'petrol hidrokarbonları' çıktı!

Suyun içinden 'petrol hidrokarbonları' çıktı!

Kasko ücretini bile geçti, fiyat artışları gündemde!

Kasko ücretini bile geçti, fiyat artışları gündemde!

Adını değiştirip, hesabını kapatmıştı! Sessizliğini bozdu

Adını değiştirip, hesabını kapatmıştı! Sessizliğini bozdu

Dün akşam meydana gelen depremde 20 ev hasar gördü! Bir evin duvarları yıkıldı

Dün akşam meydana gelen depremde 20 ev hasar gördü! Bir evin duvarları yıkıldı

4 çocuk annesinin sır ölümü! Yanında 13 boş kovan bulunmuştu... Tiktok fenomeni olduğu ortaya çıktı

4 çocuk annesinin sır ölümü! Yanında 13 boş kovan bulunmuştu... Tiktok fenomeni olduğu ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.