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Bursa’da öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü

Bursa’da bir öğrenci yurdunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayda yaralanan olmadığı öğrenilirken, binadaki soğutma çalışmaları yapıldı.

Bursa’da öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, Uludağ Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan erkek öğrenci yurdunun 5. katında tek bir öğrencinin kaldığı öğrenilen odada, prizde şarj olan laptoptan kaynaklı yangın çıktı.

Bursa’da öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü 1

SAĞLIK VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler yurtta az sayıdaki öğrenciyi tahliye etti. Yangın, olay yerine sevk edilen 7 itfaiye ekibinin zamanında müdahalesiyle diğer odalara sıçramadan söndürüldü.

Bursa’da öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü 2

Olayda yaralanan olmadığı öğrenilirken, binadaki soğutma çalışmaları sürüyor.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bursa
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