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Bursa'da orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyor! Alevler kara yolu ve yerleşim yerlerine yaklaştı

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı. Gürsu ilçesine bağlı kırsal Karahıdır Mahallesi tahliye ediliyor. Ekiplere yardım amaçlı yangına müdahale eden vatandaşlar ise, rüzgarın etkisiyle büyüyerek üzerlerine doğru yönelen alevlerden son anda kaçtı. Kara yoluna kadar ulaşan yangında Gürsu Kaymakamı ve Gürsü Belediye Başkanı'nın makam arabası yanmaktan son anda kurtuldu. Alevler Bursa'nın birçok bölgesinde de görüldü.

Bursa'da orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyor! Alevler kara yolu ve yerleşim yerlerine yaklaştı

Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında bulunan bölgede, henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Bursa da orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyor! Alevler kara yolu ve yerleşim yerlerine yaklaştı 1

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, vatandaşlar da ekiplere destek vererek yangına müdahale ediyor.

Bursa da orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyor! Alevler kara yolu ve yerleşim yerlerine yaklaştı 1

BİR MAHALLE TAHLİYE EDİLİYOR

Bu sırada vatandaşlar, rüzgarın etkisiyle büyüyerek üzerlerine doğru yönelen alevlerden kaçtı.

Bursa da orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyor! Alevler kara yolu ve yerleşim yerlerine yaklaştı 3

Yangınla ilgili Kestel Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi'nde yaşanan yangınla ilgili söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Ağlaşan Mahallesi ve civarda ikamet eden vatandaşların yetkililerce yapılan uyarılara riayet etmelerini ve olası tüm duyurulara karşı gerekli tedbirleri almalarını rica ediyoruz." denildi.

Bursa da orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyor! Alevler kara yolu ve yerleşim yerlerine yaklaştı 4

Rüzgarın etkisiyle Gürsu ilçesine doğru ilerleyen yangın nedeniyle tedbiren kırsal Karahıdır Mahallesi'nin tahliye edilmesine başlandı.

Bursa da orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyor! Alevler kara yolu ve yerleşim yerlerine yaklaştı 5

ALEVLER KARA YOLUNA KADAR İLERLEDİ

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, kara yolunu ikiye bölen alevler yüzünden söndürme ekipleriyle çiftçilerin görüş mesafesi ve ulaşımı kesildi.

Bursa da orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyor! Alevler kara yolu ve yerleşim yerlerine yaklaştı 6

Bursa'nın Kestel ve Gürsu ilçeleri arasındaki ormanlık alanda başlayan yangın etkisini arttırarak devam ediyor. İnceleme için yangın bölgesine gelen Gürsu Kaymakamı Murat Kütük ve Gürsü Belediye Başkanı Mustafa Işık'ın makam araçları alevlerin ortasında kaldı.
Bursa da orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyor! Alevler kara yolu ve yerleşim yerlerine yaklaştı 7

Makam şoförleri de hızla ilerleyen alevlerin içerisinden araçları çıkarmaya çalıştı. Kara yolu üzerinde yolu saran alevler sebebiyle yangına müdahale etmek için araçlarıyla gelen vatandaşlar araçlarını alevlerden zor kaçırdı. Hızla ilerleyen alevlerden kurtulmak için kara yolunda koşarak kaçan vatandaşların panik anları kameralara anbean yansıdı.

Bursa da orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyor! Alevler kara yolu ve yerleşim yerlerine yaklaştı 8

ALEVLER GECEYİ AYDINLATTI

Alevlerin TOKİ bölgesine hızla ilerlediği görülürken gecenin karanlığı yangının alevleriyle aydınlandı. Öte yandan alevler şehrin her tarafından fark ediliyor.

Bursa da orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyor! Alevler kara yolu ve yerleşim yerlerine yaklaştı 9

Bursa da orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyor! Alevler kara yolu ve yerleşim yerlerine yaklaştı 10
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bursa
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