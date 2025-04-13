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Bursa'da otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bursa'da otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

İzmir Yolu Caddesi'nde Görkem Güneyli idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü ile yanındaki B.G, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Görkem Güneyli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı B.G, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kaza
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