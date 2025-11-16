HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa'da otomobil kamyonete çarptı

Bursa’da hızla gelen otomobil, aynı istikametteki kamyonete çarpması sonucu ortalık savaş alınana döndü. Kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Bursa'da otomobil kamyonete çarptı

Olay, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi istikametine seyir halindeki otomobil sürücüsü hızı sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aynı istikametteki kamyonete çarpmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Otomobil takla atıp sürüklenirken, kamyonetin savrulmayla çarptığı trafik ışığı da yola devrildi. Otomobilde sıkışan iki kişi, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, olay anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına da yansıdı.

Bursa da otomobil kamyonete çarptı 1

Bursa da otomobil kamyonete çarptı 2

Bursa da otomobil kamyonete çarptı 3

Bursa da otomobil kamyonete çarptı 4

Bursa da otomobil kamyonete çarptı 5

Bursa da otomobil kamyonete çarptı 6Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydınlar’da kar yağışıAydınlar’da kar yağışı
Bartın’da feci kaza: 3 yaralıBartın’da feci kaza: 3 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken karar!

Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken karar!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.