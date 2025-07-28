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Bursa'da otomobil, orman yangınına su taşıyan tankere çarptı: 1'i ağır 2 yaralı!

Bursa'nın Harmancık ilçesinde çıkan yangın söndürme çalışmalarında görevli su tankerine çarpan otomobilin sürücüsü İsa Aydın ağır yaralanırken, yanındaki 12 yaşındaki oğlu A.A. ise hafif yaralandı.

Bursa'da otomobil, orman yangınına su taşıyan tankere çarptı: 1'i ağır 2 yaralı!

Bursa'daki kaza, saat 03.00 sıralarında Harmancık-Orhaneli yolu üzerinde meydana geldi. Orhaneli istikametine seyir halinde olan İsa Aydın yönetimindeki 43 U 7397 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan su tankerine çarptı.

BABA AĞIR, OĞLU HAFİF YARALANDI

Bursa da otomobil, orman yangınına su taşıyan tankere çarptı: 1 i ağır 2 yaralı! 1

Kazada sürücü İsa Aydın ağır yaralanırken, oğlu A.A. hafif yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bursa da otomobil, orman yangınına su taşıyan tankere çarptı: 1 i ağır 2 yaralı! 2

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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yangın Bursa orman yangını orman
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