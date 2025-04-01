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  4. Bursa'da otomobil yağmur suyu kanalına düştü: 2 yaralı

Bursa'da otomobil yağmur suyu kanalına düştü: 2 yaralı

01.04.2025 23:27
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yağmur suyu kanalına düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Bursa'da otomobil yağmur suyu kanalına düştü: 2 yaralı

Kaza saat 19.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Habil B. (20) yönetimindeki 16 AEE 24 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç yağmur suyu kanalına düşerek devrildi. Kaza sonucu sürücü ile yolcu koltuğunda oturan Mine K. (20) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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