Bursa'da pire alarmı! Hepsi apartmanın içinden çıktı: Kaçacak yer aradılar

Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi Yıldız Sokak'ta kullanılmayan 3 katlı apartmanda tutulan hayvanlardan çevreye yayılan pirelerin, mahalleliye zor anlar yaşattığı belirtildi.

Vücutlarında ısırık izleri ve kabarmalar oluşan bazı kişiler ise hastaneye başvurdu. Mahallelinin şikayeti üzerine harekete geçen ekipler, binada inceleme başlattı.

İLAÇLAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Adreste yapılan kontrollerde 1 ölü köpeğin yanı sıra uygunsuz şartlarda tutulan 15 tavuk, 1 kedi ile 1 köpek tespit edildi. Mahallelinin tepki gösterdiği bina sahibine ulaşılamadı.

Acil müdahale gerektiren hayvanlar ekipler tarafından kurtarılıp, Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi ve tedaviye alındı. Ayrıca ekipler, bina çevresinde de pirelere karşı ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır