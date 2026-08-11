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Bursa'da pire alarmı! Hepsi apartmanın içinden çıktı: Kaçacak yer aradılar

Bursa'da kullanılmayan 3 katlı apartmanda sağlıksız koşullarda tutulan ve çevrede pire istilasına neden olan kedi, köpek ile kanatlı hayvanlar, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılıp bakıma alındı. Binadan 15 tavuk, 1 kedi ve 1'i ölü 2 köpek çıkarıldı.

Bursa'da pire alarmı! Hepsi apartmanın içinden çıktı: Kaçacak yer aradılar

Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi Yıldız Sokak'ta kullanılmayan 3 katlı apartmanda tutulan hayvanlardan çevreye yayılan pirelerin, mahalleliye zor anlar yaşattığı belirtildi.

Bursa da pire alarmı! Hepsi apartmanın içinden çıktı: Kaçacak yer aradılar 1

Vücutlarında ısırık izleri ve kabarmalar oluşan bazı kişiler ise hastaneye başvurdu. Mahallelinin şikayeti üzerine harekete geçen ekipler, binada inceleme başlattı.

Bursa da pire alarmı! Hepsi apartmanın içinden çıktı: Kaçacak yer aradılar 2

İLAÇLAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Adreste yapılan kontrollerde 1 ölü köpeğin yanı sıra uygunsuz şartlarda tutulan 15 tavuk, 1 kedi ile 1 köpek tespit edildi. Mahallelinin tepki gösterdiği bina sahibine ulaşılamadı.

Bursa da pire alarmı! Hepsi apartmanın içinden çıktı: Kaçacak yer aradılar 3

Acil müdahale gerektiren hayvanlar ekipler tarafından kurtarılıp, Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi ve tedaviye alındı. Ayrıca ekipler, bina çevresinde de pirelere karşı ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Bursa da pire alarmı! Hepsi apartmanın içinden çıktı: Kaçacak yer aradılar 4

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa köpek istila hastane apartman mahalle pire
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Özellikle köpek piresi insana fena sarar.
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