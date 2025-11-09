HABER

Bursa'da rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! 2 kişi tutuklandı

Bursa'da eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de aralarında bulunduğu 15 kişinin tutuklandığı ‘rüşvet’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve daha önce aralarında eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de bulunduğu 15 kişi tutuklandığı rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Ekim'de 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda CHP ilçe yönetiminde ve belediye meclisinde görev yapan F.Y., A.Ç. ve Ş.O. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Y. ve Ş.O., mahkemece tutuklanırken, A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Yolsuzluk Bursa soruşturma
