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Bursa’da sahte içki operasyonu: 370 şişe sahte içki ve 600 litre etil alkol ele geçirildi

Bursa’da polis ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonunda yüzlerce şişe sahte alkol ve etil alkol başta olmak üzere çok sayıda kaçak malzeme ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa’da sahte içki operasyonu: 370 şişe sahte içki ve 600 litre etil alkol ele geçirildi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkollü içki üretimi yaparak halk sağlığını tehdit eden kişi ve organizasyonların deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Sahte alkollü içkilerin farklı illerde üretilerek Bursa’ya gönderildiği ve etil alkol şeklinde hammadde temin edildiğinin tespit edilmesi üzerine İstanbul-Bursa otoyolunda il merkezine seyir halindeki bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramalarda 370 şişe sahte alkollü içki, 600 litre etil alkol, 80 adet doluma hazır alkollü içki şişesi, 40 adet bandrol, 100 adet kapüşon ve 45 adet şişe kapağı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında H.Y. isimli şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların sağlığını tehdit eden suç şebekelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini bildirdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa sahte alkol
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