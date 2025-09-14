HABER

Bursa'da silahlı çatışma! 1 kişi ağır yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada Lütfü E. ağır yaralanırken, şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden kaçtı. Polis kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bursa'da silahlı çatışma! 1 kişi ağır yaralandı

Olay, saat 03.30 sıralarında Panayır Mahallesi Pırıltı Sokak'ta meydana geldi. Lütfü E. ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler arasında iddiaya göre tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmada Lütfü E., vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, Lütfü E.'ye ait olduğu öğrenilen olay yerindeki otomobili incelerken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Bursa
