HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bursa'da silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var

Bursa'da bir restorana gelen 2 kişiye iddiaya göre kaba davranışları gerekçesiyle yemek servisi açılmadı. Restorandan ayrılan kişiler, kalabalık bir grup ile tekrar geri geldi. Yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda 6 kişi yaralandı.

Bursa'da silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var

Olay, saat 17.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi’nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Yemek için geldikleri restoranda kaba davranışları gerekçesiyle servis açılmayan 2 kişi ile iş yeri çalışanları arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından restorandan ayrılan 2 kişi 1 saat sonra beraberlerinde yakınlarıyla birlikte sopalarla iş yerine geldi. Gelen kalabalık grup ile iş yeri çalışanları çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Arbede sırasında restoran çalışanlarına silahla ateş edildi.

Bursa da silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var 1

6 KİŞİ YARALANDI

Kurşunların isabet ettiği 6 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

01 Aralık 2025
01 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Seçil Erzan hakkında karar! 102 yıl hapis cezası verildiSeçil Erzan hakkında karar! 102 yıl hapis cezası verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar: "Türkiye hedeflerine er ya da geç ulaşacaktır"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar: "Türkiye hedeflerine er ya da geç ulaşacaktır"
Anahtar Kelimeler:
Bursa kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çakarlı araç kullanan gazeteciler kimler? İsim isim saydı

Çakarlı araç kullanan gazeteciler kimler? İsim isim saydı

Özgür Özel'in A takımı belli oldu! En yüksek oyu o isim aldı

Özgür Özel'in A takımı belli oldu! En yüksek oyu o isim aldı

İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri!

İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri!

Ünlü çift de Türkiye'yi terk etti! Gerekçeleri eleştirildi

Ünlü çift de Türkiye'yi terk etti! Gerekçeleri eleştirildi

Bitcoin dibin dibini gördü! Altın 5 haftanın zirvesinde

Bitcoin dibin dibini gördü! Altın 5 haftanın zirvesinde

Bakan Şimşek açıkladı: Memur ve emekli için zam tablosu ortaya çıktı!

Bakan Şimşek açıkladı: Memur ve emekli için zam tablosu ortaya çıktı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.