Bursa'da silahlı terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 18 gözaltı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün amaç ve ideolojisi doğrultusunda faaliyet yürüttüğü belirlenen şahıslara yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan titiz çalışma sonucunda Karacabey ilçesinde örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL YAYIN VE DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 18 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

28 Ekim 2025
28 Ekim 2025

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Bursa DEAŞ
