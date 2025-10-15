HABER

Bursa'da su kesintisi alarmı: şehir susuzluğa teslim mi oluyor?

Bursa'da son günlerde yaşanan su kesintileri ve Uludağ'daki pınar kuraklığı, şehirde su sıkıntısı yaşanabileceği endişesini beraberinde getirdi. BUSKİ, altyapı çalışmaları nedeniyle geniş çaplı kesintiler uygularken, uzmanlar Uludağ'daki su kaynaklarının azalmasının uzun vadeli sonuçları olabileceği konusunda uyarıyor.

Cansu Akalp

BUSKİ'den Kritik Uyarılar Gelirken, Uludağ'daki Pınarların Kuruması Endişeleri Artırıyor

Bursa'da yaşayan vatandaşlar, son günlerde artan su kesintileriyle karşı karşıya. Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), 14 ve 15 Ekim tarihlerinde Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Mudanya, Gürsu ve Kestel gibi merkezi ilçelerde planlı su kesintileri uyguladı. BUSKİ, kesintilerin nedenini altyapı güçlendirme ve şebeke iyileştirme çalışmaları olarak açıklarken, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için önlem almaları gerektiği vurgulandı. Kurum, www.buski.gov.tr ve www.bursa.bel.tr adreslerinden güncel duyuruların takip edilebileceğini belirtti. Suların planlanandan erken verilmesi durumunda muslukların dikkatli kullanılması gerektiği de hatırlatıldı.

Ancak Bursa'daki su sorunu sadece planlı kesintilerle sınırlı değil. Kentin önemli su kaynaklarından biri olan Uludağ'da yaşanan kuraklık, geleceğe dair endişeleri artırıyor. Sabah gazetesinin haberine göre, Uludağ'daki 10 pınardan 8'i kurumuş durumda. Bu durum, Bursa'nın su kaynaklarının sürdürülebilirliği konusunda ciddi soruları gündeme getiriyor. Uzmanlar, iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte Uludağ'daki su kaynaklarının azalmasının, Bursa'nın uzun vadede su sıkıntısı yaşamasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

BUSKİ'nin altyapı çalışmalarının ne kadar süreceği ve Uludağ'daki pınarların ne zaman yeniden canlanacağı belirsizliğini korurken, Bursalılar yetkililerden daha kapsamlı bir bilgilendirme bekliyor. Vatandaşlar, kesintilerin ne zaman sona ereceği, Uludağ'daki kuraklığa karşı ne gibi önlemler alınacağı ve alternatif su kaynaklarının neler olduğu konularında net cevaplar almak istiyor. Ayrıca, su tasarrufu konusunda bilinçlendirme çalışmalarının artırılması ve su kaçaklarının önlenmesi için daha etkin adımlar atılması talep ediliyor.

Bursa'da yaşanan su kesintileri ve Uludağ'daki kuraklık, su kaynaklarının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. BUSKİ'nin altyapı çalışmalarının tamamlanması ve Uludağ'daki su kaynaklarının yeniden canlanması umut edilirken, vatandaşların su tasarrufu konusunda bilinçli olması ve yetkililerin kalıcı çözümler üretmesi gerekiyor. Aksi takdirde, Bursa'nın gelecekte su sıkıntısıyla karşı karşıya kalması kaçınılmaz olabilir.

