Bursa'da su kesintisi yapılacak: 6 günlük su kesintisinden etkilenecek ilçeler belli oldu

Bursa’da su tasarrufu amacıyla 6 gün sürecek planlı su kesintisi programı duyuruldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, baraj doluluk oranlarının kritik seviyelere gerilemesi nedeniyle günlük 100 bin metreküp su tasarrufu hedeflendiği belirtildi. Bu kapsamda 11-16 Ekim tarihleri arasında, belirli saatlerde ilçe ve mahalle bazlı dönüşümlü kesintiler yapılacak.

BURSA’DA 6 GÜN SÜRECEK SU KESİNTİSİ PROGRAMI

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasına göre 11 Ekim Cuma gününden itibaren başlayacak planlı su kesintileri, 16 Ekim Çarşamba günü sona erecek. Kesintiler günlük 12 saati geçmeyecek şekilde uygulanacak. Program kapsamında Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinin bazı mahalleleri etkilenecek.

HASTANELER VE KAMU TESİSLERİ KESİNTİDEN MUAF

Bursa Şehir Hastanesi, Uludağ Üniversitesi ve diğer devlet hastaneleri kesinti programının dışında tutuldu. Ayrıca kritik kamu kurumlarında ve stratejik altyapı tesislerinde kesinti yapılmayacak.

Belediye ekipleri, bu noktalarda su temininde kesinti yaşanmaması için özel planlama yaptı.

SU TASARRUFU ÇAĞRISI YAPILDI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, vatandaşlara su kullanımında dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu. Açıklamada, “Baraj seviyeleri mevsim normallerinin altına indi. Yağışların yetersiz kalması nedeniyle suyun verimli kullanılması büyük önem taşıyor.” ifadelerine yer verildi.

KESİNTİDEN ETKİLENECEK İLÇELER VE MAHALLELER

Planlı kesintiler kapsamında her ilçede belirlenen mahallelerde su kesintisi uygulanacak.

Osmangazi: Hamitler, Hürriyet, Altıparmak, Soğanlı, Dikkaldırım

Nilüfer: Beşevler, Görükle, Konak, İhsaniye

Yıldırım: Millet, Duaçınarı, Davutkadı, Mimar Sinan

Mudanya: Halitpaşa, Burgaz, İpar, Güzelyalı

Gürsu: İstiklal, Kurtuluş, Zafer

Kestel: Vani Mehmet, Ahmet Vefik Paşa, Esentepe

