HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bursa'da su kesintisi yapılacak: 6 günlük su kesintisinden etkilenecek ilçeler belli oldu

Bursa’da baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye inmesi nedeniyle 11-16 Ekim tarihleri arasında 6 gün boyunca planlı su kesintisi yapılacak. Kesintiler, günde 12 saati geçmemek kaydıyla Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde dönüşümlü olarak uygulanacak.

Bursa'da su kesintisi yapılacak: 6 günlük su kesintisinden etkilenecek ilçeler belli oldu
Mustafa Fidan

Bursa’da su tasarrufu amacıyla 6 gün sürecek planlı su kesintisi programı duyuruldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, baraj doluluk oranlarının kritik seviyelere gerilemesi nedeniyle günlük 100 bin metreküp su tasarrufu hedeflendiği belirtildi. Bu kapsamda 11-16 Ekim tarihleri arasında, belirli saatlerde ilçe ve mahalle bazlı dönüşümlü kesintiler yapılacak.

BURSA’DA 6 GÜN SÜRECEK SU KESİNTİSİ PROGRAMI

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasına göre 11 Ekim Cuma gününden itibaren başlayacak planlı su kesintileri, 16 Ekim Çarşamba günü sona erecek. Kesintiler günlük 12 saati geçmeyecek şekilde uygulanacak. Program kapsamında Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinin bazı mahalleleri etkilenecek.

Bursa da su kesintisi yapılacak: 6 günlük su kesintisinden etkilenecek ilçeler belli oldu 1

HASTANELER VE KAMU TESİSLERİ KESİNTİDEN MUAF

Bursa Şehir Hastanesi, Uludağ Üniversitesi ve diğer devlet hastaneleri kesinti programının dışında tutuldu. Ayrıca kritik kamu kurumlarında ve stratejik altyapı tesislerinde kesinti yapılmayacak.

Belediye ekipleri, bu noktalarda su temininde kesinti yaşanmaması için özel planlama yaptı.

SU TASARRUFU ÇAĞRISI YAPILDI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, vatandaşlara su kullanımında dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu. Açıklamada, “Baraj seviyeleri mevsim normallerinin altına indi. Yağışların yetersiz kalması nedeniyle suyun verimli kullanılması büyük önem taşıyor.” ifadelerine yer verildi.

Bursa da su kesintisi yapılacak: 6 günlük su kesintisinden etkilenecek ilçeler belli oldu 2

KESİNTİDEN ETKİLENECEK İLÇELER VE MAHALLELER

Planlı kesintiler kapsamında her ilçede belirlenen mahallelerde su kesintisi uygulanacak.

Osmangazi: Hamitler, Hürriyet, Altıparmak, Soğanlı, Dikkaldırım
Nilüfer: Beşevler, Görükle, Konak, İhsaniye
Yıldırım: Millet, Duaçınarı, Davutkadı, Mimar Sinan
Mudanya: Halitpaşa, Burgaz, İpar, Güzelyalı
Gürsu: İstiklal, Kurtuluş, Zafer
Kestel: Vani Mehmet, Ahmet Vefik Paşa, Esentepe

(Kaynak: ekoltv.com.tr)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD Başkanı Trump: "Gazze yeniden inşa edilecek"ABD Başkanı Trump: "Gazze yeniden inşa edilecek"
Siverek'te anne ve kızına araç çarptıSiverek'te anne ve kızına araç çarptı

Anahtar Kelimeler:
Bursa su kesintisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.