HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa'da şüpheli yangın kabusu büyüyor: Aynı apartmanda 6. yangın!

İçerik devam ediyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir apartmanda yaşanan peş peşe yangınlar, mahalle sakinlerini tedirgin etti. Daha önce farklı günlerde de 5 kez yangın çıkan apartmanda 6'ncı yangın da söndürüldü.

Güzelyalı Yalı Mahallesi 51. Sokak'ta bulunan apartmanın bu kez çatı kısmından duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak büyümeden söndürdü. Yangında çatı bölümünde hasar oluştu.

ŞÜPHELİ SERBEST KALMIŞTI

Aynı apartmanda geçtiğimiz günlerde garaj ve depo bölümlerinde üç gün üst üste çıkan yangınlarla ilgili gözaltına alınan ve uyuşturucu kullandığı-sattığı iddia edilen F.K., savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

Bursa da şüpheli yangın kabusu büyüyor: Aynı apartmanda 6. yangın! 1

Yaklaşık 2 buçuk yıldır mahallede yaşayan ve pitbull cinsi köpeğiyle apartmanın garaj kısmında konakladığı belirtilen F.K.'nın, önceki yangınlarla bağlantılı olduğu öne sürülmüştü.

Bursa da şüpheli yangın kabusu büyüyor: Aynı apartmanda 6. yangın! 2

ENDİŞELERİ DAHA DA ARTIRDI

F.K.'nin serbest bırakılmasından yalnızca birkaç gün sonra apartmanda yeniden yangın çıkması, bina sakinlerinin endişelerini daha da artırdı.

Bursa da şüpheli yangın kabusu büyüyor: Aynı apartmanda 6. yangın! 3

Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı inceleme başlattı. Son yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, mahalle sakinleri muhtemel bir faciadan endişe ederek yetkililerden kalıcı çözüm talep ediyor.Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul’da vapur seferleri iptal edildiİstanbul’da vapur seferleri iptal edildi
Temizlik için girdiği evdeki ziynet eşyalarını çaldı: 1 gözaltıTemizlik için girdiği evdeki ziynet eşyalarını çaldı: 1 gözaltı

Anahtar Kelimeler:
yangın Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

Türkiye'nin iki dev şirketi iflas etti

Türkiye'nin iki dev şirketi iflas etti

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.