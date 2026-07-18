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Bursa'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kotrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Feci kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ali B. (20) yönetimindeki 34 MPS 202 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Savrulan araç refüjü geçip aydınlatma direğine çarptıktan sonra ters durdu.

Bursa da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı 1

OTOMOBİL TAKLA ATTI: 2 YARALI

Kazada sürücü Mehmet Ali B. ile araçta yolcu olarak bulunan Nurdane Ç. (22) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı.

Bursa da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı 2

Bursa da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı 3

Feci kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kaza
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