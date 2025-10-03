HABER

Bursa'da ters istikamete giren otomobil kamyonla çarpıştı! 1 kişi ağır yaralandı

Bursa'da çevre yoluna ters istikametten giren otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Bursa'da ters istikamete giren otomobil kamyonla çarpıştı! 1 kişi ağır yaralandı

C.D. idaresindeki otomobil, Bursa Çevre Yolu İzmir istikametine ters yönden girdi.

Ters istikamette seyreden sürücü C.D, Mudanya Kavşağı yakınlarında M.K. idaresindeki kamyonla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü C.D, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kazada ağır yaralanan C.D, ambulansla Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, otomobilin ters yönde seyrettiği anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. (AA)

Bursa kaza
