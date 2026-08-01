HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Bursa'da trafik kazası! 1 yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Bursa'da trafik kazası! 1 yaralı

Duaçınarı Mahallesi Uzun Caddesi'nde Ç.A. idaresindeki motosiklet ile Ç.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yere düşerken, motosiklet ise otomobil ile park halindeki panelvan aracın arasında sıkıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu! 5 kişi yakalandıEskişehir'de kaçakçılık operasyonu! 5 kişi yakalandı
Kütahya’da tarihi Ok Meydanı’nda 490 sporcu şampiyonluk için ok atıyorKütahya’da tarihi Ok Meydanı’nda 490 sporcu şampiyonluk için ok atıyor

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeydi! 10 yıldır aranan FETÖ'cü yakalandı

Cumhurbaşkanı'na suikast timindeydi! 10 yıldır aranan FETÖ'cü yakalandı

15 yaşındaki çocuktan İstanbul’da kanlı baskın! 1 kişi öldü, 3 yaralı

15 yaşındaki çocuktan İstanbul’da kanlı baskın! 1 kişi öldü, 3 yaralı

Süper Lig devi Alexander Sörloth'u transfer etmek üzere!

Süper Lig devi Alexander Sörloth'u transfer etmek üzere!

Acılı eşten yürek yakan paylaşım! Küçük kızı mezarlığa bunu bıraktı

Acılı eşten yürek yakan paylaşım! Küçük kızı mezarlığa bunu bıraktı

Dev market zinciri satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Dev market zinciri satıldı! Yeni sahibi belli oldu

Akaryakıtta zam dalgası sürüyor! Motorin, benzin, otogaz… Tabela yine değişecek

Akaryakıtta zam dalgası sürüyor! Motorin, benzin, otogaz… Tabela yine değişecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.