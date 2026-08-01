Bursa'da trafik kazası! 1 yaralı

Duaçınarı Mahallesi Uzun Caddesi'nde Ç.A. idaresindeki motosiklet ile Ç.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yere düşerken, motosiklet ise otomobil ile park halindeki panelvan aracın arasında sıkıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır