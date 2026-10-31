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Bursa’da trafik kazası! 9 yaşındaki çocuk yaralandı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde motosikletin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı.

Bursa’da trafik kazası! 9 yaşındaki çocuk yaralandı

Kaza, Mudanya ilçesi Güzelyalı Siteler Mahallesi Bursa Asfaltı Caddesi’ne paralel uzanan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletin sürücüsü M.K., seyir halindeyken araçların arasından aniden yola çıkan 9 yaşındaki M.A.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuk yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yüzünde kanama olduğu öğrenilen yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerine gelen trafik polislerinin yaptığı kontrolde alkollü olmadığı belirlenen sürücü M.K., ifadesi alınmak üzere Mudanya Polis Merkezi’ne götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa’da trafik kazası! 9 yaşındaki çocuk yaralandı 1

Bursa’da trafik kazası! 9 yaşındaki çocuk yaralandı 2

Bursa’da trafik kazası! 9 yaşındaki çocuk yaralandı 3

Bursa’da trafik kazası! 9 yaşındaki çocuk yaralandı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Bursa
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