Bursa'da trafikte kavga

Bursa'da iki sürücünün tartışması, trafiğin ortasında başladı. Sürücüler araçlarından inerek kavgaya tutuştu. Bu anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi. Kavga sırasında diğer sürücüler kornayla tepki gösterdi. Merkez Nilüfer ilçesi, Görükle Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde yaşanan tartışma, dikkat çekti. Araçlarını yol ortasında durduran sürücüler, sözlü kavgaya başladı. Olayı gören vatandaşlar araya girmeye çalıştı. Taraflar arasında fiziksel bir temas olmadı. Ancak gerginlik zaman zaman arttı. Çevredekilerin müdahalesiyle tartışma büyümeden sona erdi. Yaşanan olay nedeniyle cadde üzerinde trafik durma noktasına geldi.

(İHA)

