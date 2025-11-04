HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bursa'da vahşet: Sevgilisini 75 kez bıçaklayarak katletti! Dehşete düşüren cinayetin gerekçesi kan dondurdu!

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi’nde dün öğleden sonra çıkan tartışma, kanlı bir cinayetle sonuçlandı. Birlikte yaşadığı sevgilisi Salican Mehmet tarafından evde bıçaklanan Arzu Khalılova, vücuduna aldığı 75 bıçak darbesi sonucu hayatını kaybetti. Olay sırasında komşuların ihbarıyla adrese gelen polis ve sağlık ekipleri saldırganı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, çiftin 3,5 ve 2 yaşlarında iki kız çocuğu olduğu öğrenildi.

Bursa'da vahşet: Sevgilisini 75 kez bıçaklayarak katletti! Dehşete düşüren cinayetin gerekçesi kan dondurdu!

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi 2’nci Birol Sokak’taki evde meydana geldi. Birlikte yaşayan Arzu Khalılova ile sevgilisi Salican Mehmet arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Bursa da vahşet: Sevgilisini 75 kez bıçaklayarak katletti! Dehşete düşüren cinayetin gerekçesi kan dondurdu! 1

75 BIÇAK DARBESİ ALAN KADIN KURTARILAMADI

Kavga sırasında Mehmet, Khalılova’yı bıçaklamaya başladı. Evden gelen sesleri duyan komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Salican Mehmet, elinde bıçakla yakalanıp, gözaltına alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 75 bıçak darbesi alan Arzu Khalılova, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Khalılova müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bursa da vahşet: Sevgilisini 75 kez bıçaklayarak katletti! Dehşete düşüren cinayetin gerekçesi kan dondurdu! 2

Arzu Khalılova’nın hastaneye gelen yakınları fenalık geçirdi. Cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Khalılova, yarın Değirmenlıkızık Yeni Cami’de kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Bursa da vahşet: Sevgilisini 75 kez bıçaklayarak katletti! Dehşete düşüren cinayetin gerekçesi kan dondurdu! 3

VAHŞETİN GEREKÇESİ

Olayla ilgili soruşturma sürerken, çiftin 3,5 ve 2 yaşlarında 2 kız çocuğu olduğu belirtildi. Psikolojik sorunları olduğunu iddia eden Salican Mehmet’in ifadesinde cinayeti itiraf ederek, “Arzu, alışveriş yapmak için dışarı çıkacaktı. Çocuklara benim bakmamı söyleyince, sinirlendim. Aramızda tartışma çıktı. Mutfaktan aldığım bıçakla bıçakladım” dediği belirtildi.

Bursa da vahşet: Sevgilisini 75 kez bıçaklayarak katletti! Dehşete düşüren cinayetin gerekçesi kan dondurdu! 4

4 YILDIR BİRLİKTE YAŞIYORLARMIŞ

Öte yandan Salican Mehmet hakkında ‘Kasten yaralama’, ‘Kullanmak için uyuşturucu bulundurma’, ‘Ateşli silahlar kanununa muhalefet’ suçlarından 8 kaydı olduğu, yine öldürdüğü sevgilisi Arzu Khalılova’ya yönelik eylemi nedeniyle hakkında ‘Reşit olmayanla cinsel ilişki’ suçundan işlem yapıldığı ortaya çıktı. Salican Mehmet ve Arzu Khalılova’nın 4 yıldır birlikte yaşadığı ve 2 çocuklarının olduğu bildirildi.

Bursa da vahşet: Sevgilisini 75 kez bıçaklayarak katletti! Dehşete düşüren cinayetin gerekçesi kan dondurdu! 5

Bursa da vahşet: Sevgilisini 75 kez bıçaklayarak katletti! Dehşete düşüren cinayetin gerekçesi kan dondurdu! 6

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecekEkrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek
Çakal, fotokapana yakalandıÇakal, fotokapana yakalandı

Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.