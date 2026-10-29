Bursa’da yağmura rağmen Can Bonomo ile Cumhuriyet coşkusu

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet konserinde sahneye çıkan Can Bonomo, performansıyla vatandaşlardan ilgi gördü. Etkili olan yağmura rağmen konser alanında kalan vatandaşlar, sanatçının seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

CAN BONOMO İLE CUMHURİYET COŞKUSU

Konser öncesinde vatandaşlara seslenen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Özdemir’in kutlama mesajının ardından etkinlikte Cumhuriyet coşkusu devam etti. Yağmura rağmen renkli görüntülerin yaşandığı gecede vatandaşlar, 29 Ekim sevincini müzik eşliğinde paylaştı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır