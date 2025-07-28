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Bursa'da yangını çıkaran FETÖ'cü şahıs hakkında skandal iddia! İYİ Parti'de yöneticilik...

Bursa'da çıkan orman yangınıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucu FETÖ'den ihraç edilen Ufuk A. isimli şahsın benzinle yakalandığı ortaya çıkmıştı. Ufuk A. hakkında skandal bir iddia daha ortaya atıldı. Ufuk A.'nın İYİ Parti Harmancık İlçe Gençlik Kolları Başkanı olduğu iddia edildi. İYİ Parti'den ise iddialara ilişkin açıklama geldi. İşte tüm detaylar!

Bursa'da yangını çıkaran FETÖ'cü şahıs hakkında skandal iddia! İYİ Parti'de yöneticilik...

Yurdun birçok farklı noktasında çıkan orman yangınlarından bir tanesi de Bursa'daydı... Türkiye'nin endişeyle takip ettiği yangının çıkışı için yapılan soruşturma sonucu ormanı yaktığı belirlenen ve benzinle yakalanarak gözaltına alınan Ufuk A.'nın FETÖ'den ihraç edilen eski bir asker olduğu da ortaya çıkmıştı. Ufuk A. hakkında skandal bir iddia daha ortaya atıldı.

Bursa da yangını çıkaran FETÖ cü şahıs hakkında skandal iddia! İYİ Parti de yöneticilik... 1

GÖZALTINA ALINDI

Bursa’nın Orhaneli ilçesi Harmancık Yolu Meyran mevkisinde çıkan ve kısa sürede geniş bir alana yayılan orman yangınıyla ilgili şüpheli olarak gözaltına alınan Ufuk A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa da yangını çıkaran FETÖ cü şahıs hakkında skandal iddia! İYİ Parti de yöneticilik... 2

İYİ PARTİ YÖNETİCİSİ Mİ?

Ufuk A. isimli şahsın İYİ Parti Harmancık ilçe Gençlik Kolları Başkanı olduğu iddia edildi.

Bursa da yangını çıkaran FETÖ cü şahıs hakkında skandal iddia! İYİ Parti de yöneticilik... 3

İYİ PARTİ'DEN İDDİALARA YALANLAMA

Ufuk A.'nın İYİ Parti Harmancık İlçe Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yaptığı iddialarına ilişkin İYİ Parti cephesinden açıklama geldi.

İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya o iddiaları yalanladı. Kaya, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bursa da yangını çıkaran FETÖ cü şahıs hakkında skandal iddia! İYİ Parti de yöneticilik... 4

"Sosyal medya ve basında çıkan bazı haberler sebebiyle aşağıdaki açıklamayı yapmak zarureti hasıl olmuştur;

Bursa'mızın Harmancık ilçesindeki ormanlık alanı kundaklamaya teşebbüs aşamasında gözaltına alınan Ufuk Aytekin adlı şahıs, İYİ Partimizin üyesi değildir. Dolayısı ile partimizin hiçbir kademesinde de bir görevi yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bursa da yangını çıkaran FETÖ cü şahıs hakkında skandal iddia! İYİ Parti de yöneticilik... 5

Kaynak: DHA-Sözcü

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bursa İYİ Parti
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