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Bursa'daki orman yangını sürüyor! Orhaneli-Harmancık kara yolu kapatıldı

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını 3. gününde havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen yangın, ekiplere zor anlar yaşatıyor. Yangın nedeniyle Orhaneli-Harmancık kara yolu da geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Bursa'daki orman yangını sürüyor! Orhaneli-Harmancık kara yolu kapatıldı

Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Bursa daki orman yangını sürüyor! Orhaneli-Harmancık kara yolu kapatıldı 1

Zaman zaman alevlerin yükseldiği ve dumanların yoğunlaştığı bölgede, alevler daha önceden tedbirden tahliye edilen Harmancık ilçesine bağlı kırsal Çakmak Mahallesi'ne yaklaştı.

Bursa daki orman yangını sürüyor! Orhaneli-Harmancık kara yolu kapatıldı 2

Ekiplerce havadan ve karadan yürütülen yoğun müdahaleyle yangının ilerleyişi durdurulmaya çalışılıyor. Bölge halkı da traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle ekiplere destek veriyor.

Bursa daki orman yangını sürüyor! Orhaneli-Harmancık kara yolu kapatıldı 3

YOL GEÇİCİ OLARAK TRAFİĞE KAPATILDI

Şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen yangın, ekiplere zor anlar yaşatıyor.

Bursa daki orman yangını sürüyor! Orhaneli-Harmancık kara yolu kapatıldı 4
Yangın nedeniyle Orhaneli-Harmancık kara yolu da geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Bursa daki orman yangını sürüyor! Orhaneli-Harmancık kara yolu kapatıldı 5

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak mahalleleriyle Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan ilçesinin Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmiş, yangına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alınmıştı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bursa
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