Bursa'daki orman yangınında benzin bidonuyla yakalanmıştı! İfadesi ortaya çıktı: 'Benzin alıp ağaçları tutuşturdum'

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde dün çıkan ve kısmen kontrol atına alındıktan sonra bugün yeniden alevlenen orman yangınına 133 araç ve 442 personelle müdahale sürüyor.

Alevlerin tekrar yükselmesiyle Harmancık'a bağlı Çakmak, Çatalsöğüt, Çamoğlu, Ilıcaksu, Dutluca, Gedikören ve Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

BENZİN BİDONUYLA YAKALANDI

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürerken, vatandaşlar ormanlık alanda aracının kasasında benzin bidonu bulunan bir kişiyi polise şikayet etti. 30 yaşındaki Ufuk A. gözaltına alındı.

A.'nın, eski asker olduğu ve FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edildiği ortaya çıktı. A.'nın emniyette alınan ifadesi de ortaya çıktı.

FETÖ'DEN İHRAÇ HAVA ASTSUBAY

Sabah'tan Yusuf Özdemir'in haberine göre; Şüpheli Ufuk A.'nın hakkında yapılan araştırmada, 2015 yılında Hava Astsubay Meslek Yüksekokulundan mezun olduğu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Astsubay olarak görev yapmakta iken 2019 yılında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan Terörle Mücadelede Şube Müdürlüğünce hakkında işlem yapıldığı (Ankesör araması), işlem sonrası adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı, yargılama sonucu 5 yıl Hükmün Açıklamasını Geri Bırakılması kararı aldığı, 2021 yılında 375 sayılı KHK ile ihraç olduğu belirlendi.

"ÖMÜR BOYU HAPSE GİRMEK İÇİN YAKTIM"

Ufuk A. ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yapılan ön görüşmede; "2021 yılında astsubaylıktan ihraç edildikten sonra çeşitli işlerde çalıştığını, ailesi ile arasının bozulduğunu ve evden atıldığını o sebeple zaman zaman ömür boyu cezaevine girmek istediğini, bir an şeytana uyarak 27.07.2025 günü saat 21.30 sıralarında ilçe merkezinde bulunan Petrol istasyonundan bidon ile benzin aldığını, kendi arabası ile Kışmanlar parkına giderek ağaçları tutuşturduğunu, o esnada cep telefonunun yere düştüğünü ve yandığını, kendi elinde ve ayaklarında da hafif yanıklar oluştuğunu, sonra arabası ile olay yerinden kaçtığını" beyan etti.

BURSA VALİLİĞİ FETÖ BAĞLANTISINI AÇIKLADI

Bursa Valiliğinden orman yangınları hakkında yapılan açıklamada da gözaltına alınan şahsın geçmişte FETÖ bağlantısı nedeniyle hakkında işlem yapıldığı bildirildi.