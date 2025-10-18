Bursa'dan acı haber... Kanalizasyon çukuru kazarken göçük altında kaldılar: 2 kardeş hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Mudanya ilçesine bağlı Ülkü Mahallesi'nde, yeni yaptıkları iki katlı evin kanalizasyonunu ana gidere bağlamak için çukur kazan İbrahim Uysal ve Mehmet Uysal adlı iki kardeş meydana gelen toprak kayması nedeniyle göçük altında kaldı. Olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu göçük altından çıkarılan 2 kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır