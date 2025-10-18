HABER

Bursa'dan acı haber... Kanalizasyon çukuru kazarken göçük altında kaldılar: 2 kardeş hayatını kaybetti

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yeni yaptıkları evlerine kanalizasyon çukuru kazarken göçük altında kalan 2 kardeş hayatını kaybetti.

Bursa'dan acı haber... Kanalizasyon çukuru kazarken göçük altında kaldılar: 2 kardeş hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Mudanya ilçesine bağlı Ülkü Mahallesi'nde, yeni yaptıkları iki katlı evin kanalizasyonunu ana gidere bağlamak için çukur kazan İbrahim Uysal ve Mehmet Uysal adlı iki kardeş meydana gelen toprak kayması nedeniyle göçük altında kaldı. Olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursa dan acı haber... Kanalizasyon çukuru kazarken göçük altında kaldılar: 2 kardeş hayatını kaybetti 1

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu göçük altından çıkarılan 2 kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

