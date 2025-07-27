HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bursa'dan kahreden haber! Yangına su taşıyan tanker devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da devam eden yangından kahreden bir haber geldi. Kestel'deki yangına su taşıyan tanker şarampole devrildi. Bursa Valiliği kazada 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bursa'dan kahreden haber! Yangına su taşıyan tanker devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti
Recep Demircan

Bursa Kestel'de çıkan yangın devam ediyor. Yangına su taşıyan bir tanker şarampole yuvarlandı. Valilik yaptığı açıklamada 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bursa dan kahreden haber! Yangına su taşıyan tanker devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti 1

Valilik açıklamasında şunları ifade etti:

"İlimiz Kestel ilçesi Ağlaşan mevkiinde, orman yangınına su taşıyan bir tankerin şarampole yuvarlanması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir.

Kazada, 3 vatandaşımız yaşamını yitirmiştir.

Hayatını kaybeden canlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

Bursa dan kahreden haber! Yangına su taşıyan tanker devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yarı zamanlı çalışma açıklaması! "Özel sektöre de yayılacak"Yarı zamanlı çalışma açıklaması! "Özel sektöre de yayılacak"
Almanya'da tren kazası: 3 ölü, 34 yaralıAlmanya'da tren kazası: 3 ölü, 34 yaralı

Anahtar Kelimeler:
yangın Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'a piyango vurdu! Gönderiliyor...

Galatasaray'a piyango vurdu! Gönderiliyor...

Rüşvet iddiası gündem oldu! Peş peşe soruşturmalar

Rüşvet iddiası gündem oldu! Peş peşe soruşturmalar

2 gencin cinayetiyle ilgili 4 kamu görevlisine dava açıldı

2 gencin cinayetiyle ilgili 4 kamu görevlisine dava açıldı

Son ankette rakibini geçti! Yeni partiler de listede

Son ankette rakibini geçti! Yeni partiler de listede

Tatlıses'in kızı ortalığı birbirine kattı! Polisin üzerine araba sürdü

Tatlıses'in kızı ortalığı birbirine kattı! Polisin üzerine araba sürdü

Bursa'da yangın devam ediyor! Harmancık'ta alevler büyüdü, merkeze doğru ilerliyor

Bursa'da yangın devam ediyor! Harmancık'ta alevler büyüdü, merkeze doğru ilerliyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.