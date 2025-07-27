Bursa'dan kahreden haber! Yangına su taşıyan tanker devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti

Bursa Kestel'de çıkan yangın devam ediyor. Yangına su taşıyan bir tanker şarampole yuvarlandı. Valilik yaptığı açıklamada 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Valilik açıklamasında şunları ifade etti:

"İlimiz Kestel ilçesi Ağlaşan mevkiinde, orman yangınına su taşıyan bir tankerin şarampole yuvarlanması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir.

Kazada, 3 vatandaşımız yaşamını yitirmiştir.

Hayatını kaybeden canlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."