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Bursa depreminin ardından yine farklı açıklamalar geldi! 'Büyük deprem olabilir' diyen de var 'olmaz' diyen de....

Deprem coğrafyası olan ülkemizde sarsıntılar kendini hatırlatmaya devam ediyor. Bugün öğle saatlerinde Bursa'da peş peşe en büyüğü 4.2 olan depremler yaşandı. Vatandaşlar ise paniğe kapılırken gözler bir kez daha uzmanlara çevrildi. Bu sarsıntılar büyük depremi tetikler mi? İşte uzman isimlerin görüşleri...

Bursa depreminin ardından yine farklı açıklamalar geldi! 'Büyük deprem olabilir' diyen de var 'olmaz' diyen de....
Ufuk Dağ

Bursa bugün depremlerle sarsıldı. Önce 3,9 ardından 4.2 büyüklüğünde deprem vatandaşları panikletti. Gözler yine uzmanlara çevrildi. Ancak 23 Nisan'daki İstanbul depreminin ardından olduğu gibi uzmanlardan yine farklı açıklamalar geldi. Bazı uzmanlar depremi 'hayra alamet değil' diye yorumlarken başka bir uzman büyük bir depremin sürpriz olacağını vurguladı. İşte Bursa'da yaşanan 3.9, 4,2 ve 3,3 büyüklüğündeki depremlerin ardından uzmanların ifadeleri;

Bursa depreminin ardından yine farklı açıklamalar geldi! Büyük deprem olabilir diyen de var olmaz diyen de.... 1

ERCAN'DAN RAHATLATAN AÇIKLAMA

Bursa'daki iki depremin ardından ekoltv.com.tr'ye konuşan Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan büyük deprem beklemediğini bir kez daha vurguladı.

Ercan şu ifadeleri kullandı;

"Kuzey Anadolu kırığının Marmara'da 3 tane kolu var. Bir tanesi kuzey kolu, bir tanesi orta kolu, bir tanesi de en güney kolu. Bu deprem buradaki en etkin kol. Yani Gölcük İstanbul'un üzerinden geçen kol. Yaklaşık 7.5 - 7. 6'ya kadar depremler üretebiliyor. Bir de Güney kol var. Güney kol, Yenişehir, Bursa Manyas üzerinden giden bir kol. Burası ikinci etkin ol. Bugün üzerinde deprem olan kol İznik- Gemlik kolu. Buranında üretebildiği deprem büyüklüğü 6.1-6.2 burası en pasif kol. Bu çok olağan bir deprem. Büyük bir depremin habercisi değil. Dolayısıyla 'Arkasından daha büyük bir deprem gelecektir' açıklamasını yapmak büyük bir abartı olur.

Bursa depreminin ardından yine farklı açıklamalar geldi! Büyük deprem olabilir diyen de var olmaz diyen de.... 2

"BÜYÜK SARSINTI SÜRPRİZ OLUR"

Büyük bir sarsıntı benim için sürpriz olur. Ben böyle bir beklenti içerisinde değilim. Halk, deprem konusunda oldukça tedirgin onun için halkı galeyana getirecek açıklamaların bilimsel tabanı yoktur. İstanbul depremi için söylenen senaryolar olmadı. Benzer kişiler 26 yıldır aynı şeyleri söylüyorlar. '8 veya 8.5 bandında deprem olacak' dediler olmadı

PAMPAL: 'HAYRA ALAMET DEĞİL'

Bölgeyi sallayan ikinci depremin ardından CNN Türk'e açıklama yapan Jeoloji Mühendisleri Odası Deprem Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, şu ifadeleri kullandı;

"Maalasef çok hayra alamet şeyler değil bunlar. Gemlik fayı içinden doğuya doğru, İzmit Gölü'nün içinden devam eder. Pamukova'dan Bolu'ya doğru Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolunun parçalarından biridir. İznik 1065'te sular altında kalmıştır. Hala kilise kalıntıları suların altındadır.

Bursa depreminin ardından yine farklı açıklamalar geldi! Büyük deprem olabilir diyen de var olmaz diyen de.... 3

GEMLİK VURGUSU

1065'ten beri kırılmamış bir parça burası. Tam da Gemlik'in içinden geçiyor, Pamukova'ya doğru devam ediyor. Tarihsel dönemde de 7'den üzerinden deprem üretmiş, şu an hareket eden fay. 7-7.5 buçuk arası deprem üretme potansiyeli olan bir fayın hemen ucunda iki deprem yaşamış olduk.

"BÜYÜK DEPREM OLABİLİR"

Bundan sonra daha büyük bir depremin ortaya çıkma ihtimali maalesef söz konusu. Çünkü bir yerin depremselliği tarihsel, jeolojik ve güncel depremlerine bakılarak ortaya çıkarılır. Çok uzun bir stres biriktirme süresi göz önünde alındığında deprem tehlikesinin yüksek ve yakın olabileceğini gösteriyor. İznik'in içinden geçen fay kırılırsa 7.-7.5 buçuk arası deprem üretir. İznik başta olmak üzere Bursa, Yalova, İstanbul ve çevre yerleşim bölgelerini etkileyecektir."

NACİ GÖRÜR: ENERJİYİ GEÇ BİRİKTİRİYOR AMA TEHLİKELİ

Gemlik'te meydana gelen deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür ise şu ifadelere yer verdi;

"Şahinyurdu-Gemlik/Bursa’da 4,0 deprem oldu. KAF'ın Güney kolu üzerinde. Marmara’da, KAF’ın kuzey kolunda deprem bekliyoruz ama burası da önemli. Enerjiyi geç biriktiriyor ama tehlikeli. Yöneticiler dikkatli olmalı ve burayı deprem dirençli hale getirmelidir. Halk talep etmeli."

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Anahtar Kelimeler:
deprem Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan naci görür
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