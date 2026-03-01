HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa Hava Durumu! 01 Mart Pazar Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 1 Mart 2026 Pazar günü, güneşli bir hava bekleniyor. İlkbaharın habercisi olan bu günde sıcaklık 12 derecelere çıkacak. Sabah saatlerinde parçalı bulutlu hava ile hafif bir rüzgar etkili olurken, öğle saatlerinde rüzgarın hızı artacak. Öğleden sonra 10 dereceye düşen sıcaklık, akşamda 7 dereceye gerileyecek. Önümüzdeki günlerde de ılıman hava koşulları devam edecek. Açık alanlarda dikkatli olunması iklimsel nedenle önemli.

Bursa Hava Durumu! 01 Mart Pazar Bursa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bursa'da 1 Mart 2026 Pazar günü güneşli hava bekleniyor. İlkbaharın müjdecisi olacak. Gün boyunca sıcaklık 12 dereceye yükselecek. Özellikle öğle saatlerinde rüzgar kuvvetli esecek. Rüzgarın hızı zaman zaman artacak.

Sabah saatlerinde hava parçalı bulutlu olacak. Hafif bir rüzgar da etkili olacak. Öğleye doğru sıcaklık hızla artacak. Sıcaklık 8 dereceye ulaşacak. Rüzgar saatte 14 kilometreden 36 kilometreye kadar çıkacak. Öğle saatlerinde nem oranı yüzde 58'e düşecek.

Öğleden sonra sıcaklık 10 derece civarında kalacak. Rüzgar etkisini sürdürecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 7 dereceye düşecek. Nem oranı ise yüzde 83 seviyesine yükselecek. Rüzgarın hızı bu saatlerde azalacak. Gece ise sıcaklık 4 dereceye gerileyecek. Gün, serin ve sakin bir havayla sona erecek.

Önümüzdeki günlerde Bursa'da hava durumu ılıman kalacak. 2 Mart Pazartesi günü sıcaklık 2 ila 15 derece arasında olacak. 3 Mart Salı günü en düşük sıcaklık 5, en yüksek sıcaklık 16 derece olacak. Bu, haftanın en sıcak günü olacak. 4 Mart Çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 4 ila 15 derece arasında değişecek. 5 Mart Perşembe günü ise sıcaklık 3 ila 13 derece dolaylarında seyredecek.

Bu dönemde rüzgarın kuvvetli esmesi dikkat gerektiriyor. Açık alanlarda dikkatli olunması önemli. Rüzgarın etkisini azaltmak için uygun kıyafetler tercih edilebilir. Açık alanlarda geçirilen zaman planlanırken hava koşulları göz önünde bulundurulmalı. Nem oranının yüksek olduğu akşam saatlerinde dikkatli olunmalı. Astım veya alerji rahatsızlığı olanlar için bu daha da önemli olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran'dan peş peşe intikam yeminleri: 'Pişman edeceğiz'İran'dan peş peşe intikam yeminleri: 'Pişman edeceğiz'
İran Hamaney'in ölümünü doğruladı! 40 günlük yas ilan edildiİran Hamaney'in ölümünü doğruladı! 40 günlük yas ilan edildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Hamaney öldü"

Trump: "Hamaney öldü"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.