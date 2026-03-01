Bursa Hava Durumu! 01 Mart Pazar Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 1 Mart 2026 Pazar günü güneşli hava bekleniyor. İlkbaharın müjdecisi olacak. Gün boyunca sıcaklık 12 dereceye yükselecek. Özellikle öğle saatlerinde rüzgar kuvvetli esecek. Rüzgarın hızı zaman zaman artacak.

Sabah saatlerinde hava parçalı bulutlu olacak. Hafif bir rüzgar da etkili olacak. Öğleye doğru sıcaklık hızla artacak. Sıcaklık 8 dereceye ulaşacak. Rüzgar saatte 14 kilometreden 36 kilometreye kadar çıkacak. Öğle saatlerinde nem oranı yüzde 58'e düşecek.

Öğleden sonra sıcaklık 10 derece civarında kalacak. Rüzgar etkisini sürdürecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 7 dereceye düşecek. Nem oranı ise yüzde 83 seviyesine yükselecek. Rüzgarın hızı bu saatlerde azalacak. Gece ise sıcaklık 4 dereceye gerileyecek. Gün, serin ve sakin bir havayla sona erecek.

Önümüzdeki günlerde Bursa'da hava durumu ılıman kalacak. 2 Mart Pazartesi günü sıcaklık 2 ila 15 derece arasında olacak. 3 Mart Salı günü en düşük sıcaklık 5, en yüksek sıcaklık 16 derece olacak. Bu, haftanın en sıcak günü olacak. 4 Mart Çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 4 ila 15 derece arasında değişecek. 5 Mart Perşembe günü ise sıcaklık 3 ila 13 derece dolaylarında seyredecek.

Bu dönemde rüzgarın kuvvetli esmesi dikkat gerektiriyor. Açık alanlarda dikkatli olunması önemli. Rüzgarın etkisini azaltmak için uygun kıyafetler tercih edilebilir. Açık alanlarda geçirilen zaman planlanırken hava koşulları göz önünde bulundurulmalı. Nem oranının yüksek olduğu akşam saatlerinde dikkatli olunmalı. Astım veya alerji rahatsızlığı olanlar için bu daha da önemli olacaktır.