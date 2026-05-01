Bursa Hava Durumu! 01 Mayısıs Cuma Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 1 Mayıs 2026 Cuma günü hava serin ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklık 10 ile 11 derece arasında. Gece ise sıcaklık 7 ile 8 derece arasında seyredecek. Orta şiddetli yağışların gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Bursa Valiliği bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre, 1 Mayıs'tan itibaren soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek. İç kesimlerin yüksek bölgelerinde buzlanma ve don olayları görülmesi öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 2 Mayıs Cumartesi günü hafif yağmur bekleniyor. 3 Mayıs Pazar günü de hafif yağmur öngörülüyor. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 9 ile 13 derece arasında olacak. Gece saatlerinde ise 5 ile 6 derece civarında seyredecek.

Bu serin ve yağışlı hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler kullanılması faydalı olacaktır. Sıcaklıkların düşmesi nedeniyle yüksek kesimlerde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalıdır. Araç kullanırken yavaş ve dikkatli sürüş yapılmalıdır.

Bursa'da 1 Mayıs ve önümüzdeki günlerde hava durumu serin ve yağışlı olacak. Uygun hazırlık yaparak sağlıklı ve güvenli bir hafta sonu geçirebilirsiniz.