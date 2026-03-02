HABER

Bursa Hava Durumu! 02 Mart Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 2 Mart 2026, Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli geçiyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 0°C'ye düşerken, öğle saatlerinde 13°C seviyelerine yükselebiliyor. Önümüzdeki günlerde, 3 Mart Salı ve 4 Mart Çarşamba bulutlu hava koşulları bekleniyor. Sıcaklıklar ise 12°C ile -2°C arasında değişecek. Ani sıcaklık düşüşlerine karşı hazırlıklı olmak ve kıyafet seçiminde dikkatli davranmak önem taşıyor.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün 2 Mart 2026, Pazartesi. Bursa'da hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 0°C civarında. Öğle saatlerinde sıcaklık 13°C seviyelerine yükselebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık yeniden 0°C civarına düşecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 3 Mart Salı günü hava bulutlu olacak. Sıcaklık 12°C ile -2°C arasında değişecek. 4 Mart Çarşamba günü hava yine bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 11°C ile -2°C arasında seyredecek. 5 Mart Perşembe günü hava daha fazla bulutlanacak. Bu gün sıcaklıklar 12°C ile 2°C arasında olacak.

Bursa'daki bugünkü hava durumu açık ve güneşli. Sabah saatlerinde sıcaklık 0°C civarında. Öğle saatlerinde 13°C seviyelerine ulaşması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 0°C civarına düşecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 3 Mart Salı günü hava bulutlu olacak. Sıcaklık 12°C ile -2°C arasında değişecek. 4 Mart Çarşamba günü hava yine bulutlu olacak. Sıcaklık 11°C ile -2°C arasında kalacak. 5 Mart Perşembe günü hava daha da bulutlanacak. Sıcaklık 12°C ile 2°C arasında olacak.

Bu dönemde ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini unutmamak gerekir. Uygun kıyafetler seçmek önemli. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek faydalı olacaktır.

