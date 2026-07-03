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Bursa Hava Durumu! 03 Temmuz Cuma Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da hava durumu bugün keyifli ve serin. Sıcaklık 20-22 derece arasında seyrediyor. Nem oranı %77 seviyelerinde. Cumartesi ve Pazar günleri için sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklığı 19-20 dereceye düşecek. Dışarı çıkarken şemsiye ve su geçirmez ceket almanız öneriliyor. Değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak, planlarınızı etkileyebilir. Hava tahminlerini dikkate alarak hafta sonunuzu daha eğlenceli hale getirebilirsiniz.

Bursa Hava Durumu! 03 Temmuz Cuma Bursa hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 3 Temmuz 2026 Cuma günü, Bursa'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava sıcaklığı 20-22 derece civarında olacak. Nem oranı %77 seviyelerinde. Rüzgar hızı ise 4 km/s civarındadır. Bu durum, Bursa'daki hava koşullarının rahatlatıcı ve serin olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Cumartesi günü sıcaklık 19-22 derece arasında olacak. Yer yer sağanakların görülmesi bekleniyor. Pazar günü sıcaklık 17-20 derece arasında olacak. Sağağank yağışların etkili olması tahmin ediliyor. Pazartesi ve Salı günleri ise sıcaklık 15-18 derece civarlarında bulunacak. Güneşli hava koşulları hakim olacak.

Değişken hava koşulları önemli bir durum. Hafta sonu planı yapanlar için dikkatli olmak faydalı. Cumartesi ve Pazar günleri için plan yaparken, ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak gerekir. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez ceket almanız iyi bir fikir. Ayrıca, hava sıcaklığındaki düşüşlere karşı kat kat giyinmek de faydalıdır.

Bursa'da bugünkü hava durumu keyifli ve serin. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Hafta sonu planlarınızı yaparken hava tahminlerini dikkate almanız önemlidir. Böylece keyifli bir hafta sonu geçirme şansınız artar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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