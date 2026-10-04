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Bursa Hava Durumu! 04 Ekim Pazar Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 04 Ekim 2026 tarihinde hava durumu değişkenlik gösterecek. Güneşli saatlerin yanı sıra, gün içinde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklığı 20 derece civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde yağış olasılığı artabilir. Bu nedenle, açık alanlarda zaman geçirenlerin yanlarında şemsiye bulundurması öneriliyor. Önümüzdeki günlerdeki hava değişimleri için tedbirli olmak, günlük planları daha keyifli hale getirecektir.

Bursa Hava Durumu! 04 Ekim Pazar Bursa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 04 Ekim 2026 Pazar, Bursa'nın hava durumu değişken gözüküyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 20 derece civarında olacak. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilecek. Öğle saatlerinde güneşin kendini göstermesi bekleniyor. Bu güzel havanın yanı sıra, gün içinde yer yer sağanak yağışlar görülecek. Bursa'da yaşayanlar, farklı hava koşulları ile karşı karşıya kalacak. Bugün güneşin ve yağışların bir arada olacağı bir gün özetlenebilir.

Bursa'daki hava durumu keyifli bir gün sunuyor. Ancak ani yağışlara karşı tedbirli olmakta fayda var. Açık alanlarda zaman geçirenlerin şemsiyelerini yanlarına alması önemli. Gündüz saatlerinde yağış olasılığı artacak. Sıcaklık derecelerinin düşeceği akıldan çıkarılmamalıdır. Daha soğuk bir hava akımı, akşam saatlerine doğru Bursa'nın üzerini kaplayabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu tahminleri dikkat gerektiriyor. Hafta başında sıcaklıkların 19 ile 22 derece arasında değişeceği bekleniyor. Bazı günlerde bulutlu hava koşulları ön planda olacak. Yağışların, yine güneşli saatlere yerini bırakması olası. Bursa’nın iklim yapısı gereği ani değişikliklere tanık olabileceğiz. Dışarı çıkmayı planlayan bireylerin hava durumunu anlık olarak takip etmeleri önemlidir.

Büyük şehirlerin dinamik yapısı gereği, ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak önem taşıyor. Özellikle çocuklu ailelerin ve yaşlı bireylerin hava koşullarını dikkate alarak plan yapmaları gerekiyor. Olumsuz hava koşulları ile karşılaşma ihtimali böylece azalır. Hava durumuna bağlı olarak giyinme tercihleri yapılmalı. Seyahat planlarının revize edilmesi ve yeterli ekipmanın yanınızda bulunması, Bursa'daki günlerin daha keyifli geçmesini sağlıyor.

Bursa'da 04 Ekim 2026'da hem güneşli hem de yağışlı bir gün geçireceğiz. Hava durumu tahminlerine göre, bu gün dikkatli ve tedbirli olunursa daha keyifli hale getirilebilir. Önümüzdeki günlerde Bursa'nın hava durumu belirsiz kalacak. Bu yüzden hazırlıklı olmak her zamankinden önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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