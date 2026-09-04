Bursa Hava Durumu! 04 Eylül Cuma Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'nın hava durumu 4 Eylül 2026 Cuma günü için değişken bir tablo sunuyor. Güne hafif bulutlu bir başlangıç yapılacak. Gün ilerledikçe hava sıcaklığının 20 derece civarında olması bekleniyor. Arada çıkan güneş ışıkları, yerel halkın dışarıda vakit geçirebileceği keyifli bir Cuma sunacak. Özellikle öğle saatlerinde termometreler 22 dereceye kadar çıkabilir. Akşam saatlerinde sıcaklığın 19 dereceye düşmesi muhtemel. Bu durum, yaz mevsiminin son günlerini yaşarken ideal bir hava durumu demek.

Bugünkü hava, hafif bir esinti eşliğinde. İnsanlar rahatça yürüyüş yapabilir. Ancak günün ilerleyen saatlerinde ani hava değişimleri yaşanabilir. Seyahat edenlerin ve dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmalarında fayda var. Güneş altında uzun süre kalmak, ani serinlemelere yol açabilir. Bu nedenle kat kat giyinmek yararlı olabilir. Akşam saatlerinde dışarıda aktivitelerde bulunmayı planlayanlar, ceket veya hafif bir üst bulundurmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Özellikle 5 Eylül’den itibaren yağışlı geçişler bekleniyor. Hafta sonunu değerlendirenler için serinlik getiren yağmur, dış mekan etkinliklerini olumsuz etkileyebilir. Açık hava planları olanların alternatif kapalı mekan seçeneklerini değerlendirmesi akıllıca olacaktır. Hava durumunu sürekli takip etmek de önemli bir faktör. Bursa’da yapılacak aktiviteleri etkileyen güncel bilgilerle hareket etmek fayda sağlar.

Bursa'nın 4 Eylül Cuma günü için hava durumu hafif bulutlu ve serin olacak. Havanın tadını çıkarırken değişen koşullara karşı hazırlıklı olmak önemli. Önümüzdeki günlerde yağış beklentisi artacak. Bu yüzden tedbirli davranarak keyifli zaman geçirebilirsiniz. Günü en iyi şekilde değerlendirirken hava tahminlerine göz atmayı unutmayın. Böylece sürprizlerle karşılaşma olasılığınızı minimize edebilirsiniz.