Bursa Hava Durumu! 04 Mayısıs Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Mayıs 2026, Bursa'da hava durumu serin ve yağışlı. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13-14 derece civarında. Gece ise 7-8 derece arasında seyredecek. Hafif yağış bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar kuzey yönlerden saatte 40-60 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. Salı günü gündüz sıcaklık 15 derece olacak. Gece ise 8 derece civarında seyredecek. Çarşamba günü sıcaklık artacak. Gündüz 20 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklığı yine 8 derece olacak. Perşembe günü gündüz 23 derece, gece ise 11 derece olacak.

Serin ve yağışlı havalarda sabah ve akşam mont, kazak ve atkı tercih edilmeli. Yağışlı günlerde şemsiye ve su geçirmez ayakkabılar kullanmak önemlidir. Bu, ıslanmaktan korur. Rüzgarlı günlerde rüzgar hızına göre önlemler almak gerekir. Bu şekilde olası rahatsızlıkları en aza indirebiliriz.

Bursa'da hava durumu değişkenlik gösterebilir. Güncel hava tahminlerini takip etmek faydalıdır. Böylece planlama yapmak daha kolay olacaktır.